Og herefter lavede du karakteren ”Guldpige” – hvorfor? Og hvorfor startede du med en sløret identitet?

Jeg strugglede meget efter "Tog det som en mand" og havde både forsøgt mig på dansk og engelsk. Jeg følte, jeg sad fast i et loop hole og var begyndt at miste hele glæden ved musikken. Pladeselskaberne sagde nej, uanset hvad jeg kom med. Man skulle næsten tro, jeg havde fået det røde stempel. Så Guldpige blev det her rebelske alter ego, der havde fået nok af det hele og ikke længere gav en single flying fuck. Jeg havde ikke noget at miste. Det er sjovt, ik'? The power of saying no.

Identiteten holdt jeg skjult af to årsager: 1: Det skaber mystik, og det er spændende. 2: Jeg havde brug for at folk tog stilling til musikken først og fremmest og ikke, hvem jeg var, hvordan jeg så ud, eller hvad jeg ellers har lavet.





Ah, så forstår vi det bedre. Men Sabrina, du har jo faktisk lavet en sang, der hedder ”Se mig nu”, som vi formoder skulle være et modsvar til Gulddrengs sang med samme navn. Hvad var meningen med den sang?

Meningen med 'Se Mig Nu' var lidt at tage pis på hele branchen. Jeg havde nogle ting på hjerte, der havde brændt inde for længe. Og så var der jo ikke andet at gøre end at skrive et 'diss-track'. Det gik egentlig ret hurtigt - jeg tror, jeg skrev størstedelen af teksten på et kvarter.





Wow, det var hurtigt. Har du fået et personligt modsvar fra Gulddreng? Og hvordan har folk omkring dig reageret på karakteren ”Guldpige”?

Malte (Gulddreng, red.) har ikke reageret på det. Det var der til gengæld mange andre, der gjorde - både positivt og negativt. Guldpige har virkelig delt vandene. Enten elsker eller hader folk det, men uanset hvad, tager de stilling.





Og det har du det fint med, formoder vi?

Altså... Vi er jo kun mennesker og ønsker i bund og grund, at alle kan lide os. Men i sidste ende er det jo umuligt - særligt som kunstner. Man udstiller sig selv og tager de reaktioner, der følger med. It's the name of the game. Man kan ikke kun få forsiden af medaljen. En A&R (en, der signer talenter for pladeselskaber, red.) på Sony sagde en gang til mig: "Hellere lave noget, folk tager stilling til, end noget, der går fuldstændig hen over hovedet på dem." Med andre ord: Hellere gøre sig bemærket end at være ligegyldig. Det tog jeg til mig, og det er måske det, Guldpige har været inspireret af også.