Julie er Ugens Instababe: - "Hvor skal man indlægges, hvis man skal passes af dig?"

Hvad skal man gøre for at score dig?

Der skal ikke noget specifikt til for at score mig. Men, en fyr skal være charmerende, have god humor og være nede på jorden. Også er det bare vigtigt, at han er loyal og skide dejlig at være sammen med. Det handler om kemi!

Fyrer der er for “fløde” eller selvhøjtidelige er ikke lige mig.