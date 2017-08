Mette er Ugens Instababe: - Jeg var så groggy at jeg ikke forstod hvad der foregik

Hvad laver du til dagligt?

Jeg studerer Financial Controller på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Jeg er i sidste uge startet på tredje semester ud af ialt fire og ser derfor frem til at være færdig til sommer. Efterfølgende krydser jeg fingre for, at jeg kan få en traineeplads hos et revisionsfirma. Ved siden af studiet arbejder jeg på natklubben Undergrund i Odense - sikke en cocktail de laver. Ellers fylder min træning rigtig meget i hverdagen og selvfølgelig også min søde kæreste.