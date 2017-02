Thea er Ugens Instababe: "Vil du med hjem og lege brandbil? Du hyler, jeg sprøjter"

"Ugens spørgsmål": Du har før deltaget i forsidejagten, og vandt faktisk i år 2015. Hvordan var det?

Da jeg meldte mig til forsidejagten, var det fordi jeg gerne ville på forsiden af M! Jeg gjorde det for at prøve noget nyt, men da jeg så, hvem jeg var oppe i mod, vidste jeg godt, at jeg ikke ville vinde (da de andre tøser der også deltog var så smukke). Men at jeg så gik hen og vandt var jo en af de største ting der skete for mig, det gav virkelig et selvtillidsboost. Jeg er så taknemmlige for oplevelsen og ville bestemt aldrig være den foruden, for jeg har lært utrolig mange sider af mig selv igennem konkurrencen.