Vi har allesammen et øjeblik i en given serie eller film, hvor den kvindelige karakter slår benene væk under os - hvad enten det er Alexandra Daddarios bryster i fjæset på Woody Harrelson i True Detective eller Elisha Cuthbert som fiktiv pornostjerne i The Girl Next Door.

De kan bare det pis - derfor har nogle dudes lavet en lækker montage, som samler nogle af de mest mindeværdige øjeblikke af kvindelig forførelse på film: