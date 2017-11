Julegaver, du ikke skal købe til kæresten

Juleaften nærmer sig med hastige skridt og det betyder julegaver i lange baner. Gaver til kvinder er det helt store dilemma hvert eneste år, men for at hjælpe dig lidt på vej, har vi samlet et par eksempler på gaver, som du i hvert fald ikke skal investere i - med mindre du leder efter en måde at få hende til at forlade dig asap!

Fitnessprodukter

Medmindre det står specifikt på ønskesedlen, så lad være! Det sender et utroligt dårligt signal at smide et gavekort på 1 måneds gratis træning på bordet. Selvom du måske mener, at gaven er givet uden selviske bagtanker og blot er til hyggemotion, så er det eneste, som kører rundt i hovedet på din kæreste: ’han synes jeg er fed’ og ’fuck dig’.

Badevægt

Selvom du ødelagde jeres badevægt til sidste fest, hvor du ville undersøge, om du vejede dobbelt så meget, hvis du hoppede på vægten, skal du ikke give en ny som gave. Den sender stort set de samme forkerte signaler som fitnessprodukterne, dog med lidt mere fokus på ’fuck dig’-delen.

Fællesgaver

Par som på forhånd aftaler gaverne som værende en ting, der kan gavne begge, burde køres ud på landet og aflives på stedet. Det ødelægger ikke blot muligheden for at overraske hinanden og holde gnisten ved lige, men illustrerer, at man er blevet så vant til hinandens selskab, at de ser sig som én helhed, frem for en mand og en kvinde.

P-Mate

Nej, nej, nej… nej. Denne utrolig u-charmerende og vederstyggelige anordning gør det muligt for pigen at tisse stående. Der er noget forkert ved at begynde at lege Gud, og din kæreste bliver bestemt ikke glad for at få en gave, som du på mystisk vis mener, er en passende overraskelse til en hyggelig juleaften.

Rengøringsmidler

Fair nok, hvem fanden køber også dette? Men alligevel, verden har set værre tilfælde af dumhed! Dette er nærmest bare ren og skær idioti, hvilket blot ender i en masse væmmelige kommentarer fra din kæreste om mandschauvinisme og what-not.

Sexlegetøj

Dette er absolut ikke nogen negativ gave i sig selv, men grunden til at denne kategori befinder sig på listen, er, at hvis du ønsker at din mormor skal overleve en jul mere, så er det nok bedst at undgå at give din kæreste en Jumbo 3000 to-hovedet dildo til juleaften!



Nu har vi kigget på de gaver, du skal undgå – har du tips til, hvad du derimod burde købe?