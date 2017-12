Så meget betyder dit undertøj for kvinder

Med en god stak af både t-shirts og boksershorts fra Organic Basics er du sikker på, at ingen kvinde vil dømme dig på baggrund af dit undertøj. En klassisk, cool t-shirt signalerer også at du har god stil. Den går ikke ud af mode om et halvt år, og du har mulighed for at dresse den både op og ned uden problemer.

Organic Basics laver kvalitetsundertøj og sætter en høj standard i forhold til produktionen af deres bæredygtige produkter. Blandt andet benytter de sig af en helt særlig sølv-teknologi, også kendt som SilverTech. Vent lige… sølv? Ja, det er ikke noget du kan se i stoffet, så du behøver ikke at bekymre dig om at glimte i solskin. Sølvet bliver vævet ind i fibrene, og har en antimikrobiel effekt, der integreres i stoffet.

Er det lidt for indviklet? Sagt med andre ord betyder det, at dine t-shirts ikke skal vaskes ligeså ofte som andre, og du kan også have den på i længere tid. Det kommer selvfølgelig også an på din personlige hygiejne, og hvor meget du sveder i løbet af en dag. Det varierer fra person til person, og vi dømmer ikke. Men, hvis du køber dine t-shirts og boksershorts hos Organic Basics skal de ikke vaskes ligeså ofte, og derfor holder de også i meget længere tid. Og de dræber 99.9 % af bakterier, så svedlugten minimeres. Og så er det et stensikkert hit, at bemærke overfor din date, at du køber bæredygtigt tøj. What’s not to like?

Det kræver ikke mangle kliks for at få bestilt dit bæredygtige tøj hos Organic Basics. Det miljøbevidste firma er begyndt på deres mission om bæredygtigt tøj, og de er startet med det inderste, og en dag når de også til mere end undertøj.

Organic Basics tilbyder rabat på 15% med brug af rabatkoden ’mmm15’ lige her.