Valentinsdag: Sådan tager du damen med på den perfekte Valentine's date

SELVE DATEN

Det her skal I IKKE lave på jeres date

Med kæresten: Det samme, som I har gjort de sidste 4 år i træk. Vis hende, at du stadig kan overraske.

Med daten: Du kan selvfølgelig godt tage hende med på en fancy restaurant (gaaab) og prøve på at være romantisk blandt 100 andre par, eller du kan tage hende med i biografen og sidde i akavet stilhed i 2 timer. Men så kan du lige så godt sige til hende med det samme, at du også dyrker sex med sokker på.

Det her skal I lave på jeres date

Med kæresten: Hvis du er rigtig god, planlægger du lidt forud, og tager hende med på en weekendtur - om det er dine forældres sommerhus eller Berlin er faktisk lidt ligegyldigt, så længe du bare har tænkt over det. Og med det mener vi, at du selvfølgelig har sørget for at sommerhuset ikke bliver renoveret den weekend, eller at du har husket at booke hotel, når I så er ankommet til Berlin.

Med daten: Det her er din chance for at vise, at du er en keeper. En hjemmelavet 3-retters middag vælter altså flere kegler end den købte slags. Hvis du ikke er den fødte kok, så tag hende med ud og lav noget sjovt - se en koncert med et upcoming band eller tag ud og klatre (hvis hun er den sporty type). Lidt kreativitet har aldrig skadet nogen.