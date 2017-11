Nu kan du få din whisky som Capri-Sonne

Kender du følelsen af ikke at gide at tage en hel flaske god whisky med til din fest, på togturen, roadtrip eller lignende?

Så er der godt nyt. Et whiskyselskab under navnet Whiskey Me har nemlig fundet på, at du for ca. 50 danske kroner kan få sendt 5 cl lækker, eksklusiv whisky til din adresse hver måned.

Men her snakker vi ikke flasker, men derimod en form som den gamle klassiske Capri-Sonne, som vi alle nok kender fra varme sommedage i barndommen.

Hell yeah! Udover at den kan være i alle slags postkasser, så er det også en sand hyggefætter at have i hånden til alverdens formål.

På nuværende tidspunkt er det kun tilgængeligt i Storbritannien, men taget i betragtning at nettets eksplosion over det, så kan vi nok forvente muligheder for danskerne snart.

Back to the childhood - bare opgraderet med finere væske!