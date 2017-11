Opskriften på den perfekte Romtoddy

Vitamin C er en god ting for vores krop. At få appelsiner eller andre citrusfrugter styrker, og en omgang friskpresset appelsinjuice gør underværker.



Ingefær og hvidløg har i mange år været brugt som lægemiddel, men brug det i stedet ekstra i maden, og sørg for at tilbered hvidløget. Det er oftest utilberedte hvidløg, der giver den slemme lugt.



En anden frisk medicin mod forkølele er en Romtoddy



Her er Romtoddy opskriften til 2 personer:



Ingredienser:

4 sukkerknalder



Citronskal



Citronsaft (efter smag og behag)



1 dl mørk rom



4 dl. Kogende vand.



Det hele blandes sammen og voila! En herlig Romtoddy!



Her på redaktionen er vi heldigvis ikke voldsomt ramt af hverken influenza A eller forkølelse. Det skyldtes nok de store mængder rom, som vi indtager i vores daglige kost!



Har du gode tips til at klare en forkølelse, så kom med dem!