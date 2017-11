Et nærmere kig på reklamekampagnen, der katapulterede Tommy Hilfiger op i modens store klasse

Hvis du på stående fod skal nævne fem internationale tøjbrands, der er kendt for deres herremode, hvad ville du så bringe på banen?

Chancen er, at Tommy Hilfiger nok ville dukke op. Det er ikke så underligt i disse tider, hvor mærket gennemgår en ny storhedstid, men faktisk har det ikke altid været sådan. Tilbage i 1985, var Tommy slet ikke nær så prominent og allestedsnærværende. Men det fik reklameskaberen George Lois gjort noget ved, da han kreerede "Hangman"-kampagnen.

Med det formål at skelne brandlanceringen fra andre modekampagner viste "Hangman" Tommy Hilfigers navn sammen med tre succesfulde Amerikanske designere, Ralph Lauren, Perry Ellis og Calvin Klein. Inspireret af Lois’ vision kørte Tommy Hilfiger med kampagnen, der drev det nye mærke til ufattelige højder ”på bare en enkelt nat”. Plakaten er ikonisk for Tommy, og den hænger i alle Tommys showrooms.

“Seeing my name on a Times Square billboard in New York City was a surreal experience and created a big turning point in my career,” lyder det fra Tommy Hilfiger. “At a time when our brand DNA of being bold and breaking conventions is more important than ever, I’m really excited to revisit and share our heritage with the next generation of Tommy fans.”