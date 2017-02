Forskning slår fast: E-cigaretter ER sundere end almindelige smøger

- Vores studie så også på ”dobbelt-rygere” – altså folk, der både ryger almindelige cigaretter og e-cigaretter. Vi fandt ikke nogen forøgelse i optagelse af farlige giftstoffer og kræftfremkaldende stoffer, men vi så heller ikke nogen mærkbar reduktion, siger Shabab til Digital Trends og fortsætter:

- Det betyder, at hvis en ryger vil høste de fulde helbredsmæssige fordele ved at skifte til e-cigaretter, skal de kvitte de rigtige cigaretter helt. Vi fandt også ud af, at det samme gør sig gældende for de folk, der både benytter sig af nikotin-erstatninger (tyggegummi, plaster, osv., red.) og almindelige cigaretter. Hovedbudskabet til rygere og e-cigaret-forbrugere er, at hvis man benytter sig af e-cigaretter på lang sigt, vil man med stor sandsynlighed få en række betydelige helbredsmæssige fordele – især hvis man ser på risikoen for at få kræft – i forhold til hvis man bliver ved med at ryge. E-cigaretter er helt sikker et mere sikkert alternativ til almindelige cigaretter.

Sagen er dog ikke helt lukket endnu. For i modsætning til forskning af, hvordan rygning påvirker ens krop, er forskningen af, hvordan e-cigaretter påvirker dig, stadig relativt ny. For taget i betragtning at kræft kun er en af mange problemer, der hører med til rygning, bliver man nødt til at forske yderligere i nogle af de andre emner, før endelige svar kan blive givet.

- Næste skridt er at følge rygere over længere tid, som skifter til e-cigaretter, og så måle den potentielle skade og risikofaktorerne ikke kun i relation til kræft, men også lungefunktion og hjertekarsygdomme, slutter Shabab.