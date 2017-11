Kender du en arbejdsløs student, der gerne vil arbejde med sprog - uden at skulle på uni?

Det er ikke en en stor hemmelighed, at ledigheden er forholdsvis stor blandt de nyuddannede magistre på de danske universiteter. Fordomsfulde naturvidenskabsuddannede, vil sige at humanoira-fagene er en uddannelse til arbejdsløshed, men det er selvfølgelig ikke sandt.

Men der er andre måder, at uddanne sig indenfor sprog, hvor man står anderledes stærkt i karrieremulighederne.

Vi taler her, om uddannelsen til Sprogofficer ved Forsvaret.

Lige nu rekrutterer Forsvaret unge til Sprogofficersuddannelsen - en uddannelse der åbner karriere både inden- og uden for Forsvaret. Generelt for sprogofficerskadetterne er deres interesse for kultur, formidling og selvfølgelig sprog, da du som sprogofficer indgår i en særligt sammensat og intens uddannelse, hvor du skal lære et helt nyt sprog på bare to år.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Forsvarets Rekruttering

.

Ekstraordinære uddannelser skaber ekstraordinære profiler

Generelt er Forsvarets uddannelser ganske anderledes end de gængse universitets- og professionsuddannelser, hvor kadetterne i højere grad også trænes psykisk og fysisk, og i højere grad lærer at bruge teorien i praksis.

Sprogofficersuddannelsen er særlig intens, da eleverne bor på Svanemøllen Kaserne, og bruger langt størstedelen af deres vågne timer på undervisning, træning og at terpe over 80 nye ord om dagen. Souschef på Institut for Sprog og Kultur på Svanemøllen Peter Sparholt sidestiller sprogofficersuddannelsen med nogle af Forsvarets mest krævende uddannelser:

”Nu har jeg haft med studerende på flere af Forsvarets uddannelser at gøre, og man skal selvsagt have meget styrke for at klare sig gennem uddannelserne til specialstyrkerne, men for at blive sprogofficer skal man være mindst ligeså disciplineret og skarp. Det er meget hårdt, men på en lidt anden måde. For at lære 80 nye ord hver dag, og et helt nyt sprog på kun to år skal man arbejde rigtig hårdt.”

Efter endt uddannelse er udsendelse i en international mission det naturlige skridt. Der bliver alt det eleverne har lært på skolen sat på prøve; forståelsen for sprogområdets kultur, historie, politik og religion samt selvfølgelig det pågældende sprog. Efter endt uddannelse tegner har man en fireårig rådighedskontrakt som reserveofficer i Forsvaret. Med en rådighedskontrakt aftaler du med Forsvaret i hvilke perioder du kan løse opgaver for Forsvaret, samtidig med at du måske læser en videregående uddannelse eller sideløbende med et fast arbejde. Som uddannet sprogofficer står du med et fantastisk kort på hånden. Du har taler et nyt sprog, er kulturekspert og har en militær uddannelse i bagagen - Sådanne profiler er attraktive på det civile arbejdsmarked – i det offentlige såvel som det private.

Bonusinfo: Under uddannelsen får du ca. 21.000 kr. om måneden i løn