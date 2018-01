Kvindelig blogger: Sådan fanger du damernes opmærksomhed online!

Kære læser. Vi har endnu en gang inviteret pigerne fra det frække blogunivers Missgrey, til at byde ind med gæsteindlæg. Her får du første indlæg, der giver dig et par håndgribelige råd, i jagten på kærligheden via teknologi.





Mit navn er Miss Curious og jeg er ny blogger på Missgrey.dk. Selvom jeg kun er 23 år gammel, har min nysgerrighed allerede givet mig en masse spændende og atypiske frække oplevelser.

Derudover har jeg også gjort mig nogle erfaringer inden for online dating.

Ifølge mine erfaringer, er onlinekødmarkedet oftest til damernes fordel. Grunden til dette er, at der generelt er lidt flere mænd på den side af internettet. Det betyder, at det som regel er jer mænd, der skal kæmpe om opmærksomheden. Her er mit bud på, hvordan du skiller dig ud fra mængden og hvad der er absolut HOT og NOT!





HOT sådan skal du gøre det

Start casual ud, men ikke for casual!

Den kedeligste besked at modtage er et simpelt ”hej.” Prøv og vær lidt mere kreativ, dog uden at skrive en hel roman. Stil spørgsmål. Du kan opfordre dit potentielle catch til at svare dig, ved at stille et uformelt spørgsmål om vind og vejr. Vent med at skrive, hvad du søger. Det værste er at modtage en lang smøre som det første, om hvad du vil have.

Brug humor. Den bedste måde at skabe en forbindelse på, er at få damerne til at trække på smilebåndet. Fortæl hvem du er. Giv ud af dig selv uden at fortælle om dit værste barndomsminde.

Vær lidt kreativ når du beskriver dig selv. Alle fyre beskriver sig selv som søde og friske, så prøv og tænk lidt ud af boksen. Få din udkårne til at føle sig speciel. Ros hende, men gør det med stil og undgå at være for corny. Dit profil billede fortæller mere om dig, end du tror. Hvis du ejer en uniform eller har en spændende hobby, kan du for eksempel inkludere det på billedet. Det der fanger mig, er ofte naturlige billeder, der ikke er taget af jer selv. Direkthed kan være frækt. En mand der ved hvad han vil have er fantastisk, bare du ikke beskriver din frækkeste fantasi som det første!







DO’S - Fem hotties

Den velskrevne, som har gode formuleringer og bruger kvindernes profiltekst til at fange deres opmærksomhed. Humørbomben, som starter ud med et venligt goddag og et sjov indslag. Den provokerende, med et spændende brugernavn samt profilbillede, der kommer med en anderledes kommentar. Bedsteven-typen, som viser interesse og er høflig, men som ikke straks begynder på dirty-talk. Den kortfattede og direkte, som opfordrer til tilbagemelding og skriver noget i stil med: ”Jeg bliver noget interesseret i dig, når jeg læser din profil. Du lyder både intelligent og nede på jorden. Læs min profil og smid mig en besked, hvis jeg fanger din interesse.”





NOT dette skal du undgå

Stop med at kalde dig selv for ”Mr. 23 cm.”. Det er bare ikke hot! Brug i stedet noget, der gør damerne nysgerrige på dig. For eksempel et sjovt eller et mystisk navn, der refererer til en film eller lignende. Du bliver dømt ud fra dit profilbillede. Spejl-selfies og føler-billeder, hvor du kigger ud i horisonten er det værste. Dertil er nudes er bare underligt.

Brug ikke pick-up lines. Medmindre det er for sjov, men oftest er det bare kikset. Undgå sexy talk fra starten af. Det er bare underligt, at en fremmede person prøver at piske en stemning op. Lad ikke dit fokus være på at præsentere dig selv. Hav i stedet dit fokus på at lære dit bytte at kende.

Undgå at stille spørgsmål i lange strømme. Det værste er en envejssamtale, hvor du intet deler om dig selv. Lad for guds skyld være med at sende uopfordrede nudes og dick-picks, når først numre er udvekslet. Det er bare underligt, sørgeligt og trist og skræmmer ofte kvinderne langt væk.





DONT’S - Fem notties

Romantikeren som skriver, ”Hej skønne <3 Du er lækker og jeg vil gerne forkæle dig.” Den erotiske digter, der starter samtalen ud med en lang beskrivelse på, hvordan et møde med ham ville folde sig ud. Mr. cool, som spiller kostbar og kølig, og skriver ting som, ”Delikat master hilser på.” Udspørgeren, der stiller alt for mange kedelige spørgsmål om ligegyldige ting. Den kiksede, som skriver ting som: ”Skal vi lege luderleg en dag?”

Hvis du følger disse uskrevne regler, skulle din scoregaranti gerne rykke sig en tand op!

Har du nogle tilføjelser eller kommentarer, så er du velkommen til at hoppe over og besøge mig på www.missgrey.dk. Eller skrive direkte til min mail adresse på: [email protected].

God jagt og tak fordi du læste med!



Over and out – Miss Curious