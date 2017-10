Mænd har det sjovere med deres venner end med deres kæreste

Deltagerne i undersøgelsen forklarer at de ikke-tilstedeværende grænser og mindre fordomsfulde makkere der findes i en "bromance", rivaliserer fordelene i et heteroseksuelt forhold. (Damen).





Adam White, der er forsker ved Winchester University, påpeger at der er sket en ændring siden 70'erne og 80'erne.

"I 70'erne begundte mænd at frygte at blive homoseksualiserede ved at vise fysisk eller følelsesmæssig intimitet med andre mænd. De regulerede deres adfærd, og mandlige venskaber var omdrejningspunkt for aktiviteter som sport, druk, reparere ting eller gambling, for eksempel.

Men homohysteriet er blevet formindsket, og unge teenagedrenge er meget bedre til at udvise følelser." Åbenbart.





