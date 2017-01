Snoozer du? Så er du sandsynligvis klogere end alle andre

BEEP BEEP BEEP BEEP.

Vi hader allesammen den lyd, der river én ud af den dejlige søvn og ud i virkeligheden med job, skole, opvask og regninger. Så derfor kan mange nok nikke genkendende til, at man nogle gange falder for fristelsen til lige at snuppe ni minutters søvn mere. Og måske endda ni minutter mere efter det.

Personligt sætter jeg selv uret 27 minutter før jeg skal op, så jeg kan få lov til at sove lidt længere. Og selvom det lyder som et tåbeligt selvbedrag, så kan der være godt nyt på vej til alle os 'snoozere'.

For en ny undersøgelse, der har fået det meget passende navn "Why night owls are more intelligent", viser nemlig, at dem, der vælger at snooze, er intelligente, kreative og mere uafhængige, det skriver Independent.co.uk.

Der var en tid før vækkeuret

Grunden skal findes i, at vi mennesker er programmeret til at leve som man har gjort altid, før vækkeuret blev opfundet. Dengang gik man tidligt i seng og stod tidligt op. Det er vores krop altså blevet programmeret til gennem 1000'er af år.

Derfor er mennesker, der er i stand til at træde ud af vores forprogrammerede søvnmønster meget klogere, da 'snoozere' er i stand til at bruge en mulighed, som vi ikke er biologisk programmeret til bruge.

Undersøgelsen konkluderer også, at mennesker, der træder lidt ved siden af og ikke lader sig styre i lige så høj grad af regler i vores samfund - såsom at stå op når et ur siger, man skal - er klogere, mere kreative og frie.

Så det er bare med at være stolt af at snooze!