Chandler og Phoebe var næsten ikke blevet en del af Friends

Friends er nok en af de mest ikoniske komedieserier nogensinde, og har skabt nærmet en kult-fanskare, som sværger til at se et enkelt afsnit i ny og næ, hvis der ikke er andet på programmet - UANSET hvor mange gange man har set de seks personer gakke løs i lejlighederne.

Men kunne du måske forestille dig Friends uden Phoebe og Chandler? Nope. Men det viser sig, at det oprindeligt blot skulle være Ross, Joey, Monica og Rachel, som var det primære cast - hvor Chandler og Phoebe bare skulle poppe op i ny og næ.

Heldigvis besluttede skaberne, at de havde så meget energi og dynamik at bidrage med, at gruppen blev opgraderet til seks personer. Med det kendskab vi har til Friends nu, så var det absolut en af de bedste beslutninger.

En afstemning om favoritkarakterer til Comedy Centrals 'Friendsfest' i 2016 afslørede nemlig, at Chandler lander på en 2. plads og Phoebe på en 4. plads.

Resten af listen:

1. Ross

2. Chandler

3. Joey

4. Phoebe

5. Rachel

6. Monica





Er folket enige?