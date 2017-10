Thomas Bense og Mark le Fêvre vender ugens spilnyheder. Det betyder blandt andet et kig på det, ifølge Pixel.tv noget frustrerende Xbox-spil Cuphead, der ligner en sød tegnefilm, men spiller som noget fanden har skabt for at straffe gamere med dårlig timing.

Det skal også handle om en ting vi alle kan relatere til: FIFA-rage! God fornøjelse.