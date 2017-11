Første trailer til A Quiet Place er rendyrket horrorunderholdning

Gyser er oftest den genre, som kan være sværest at finde en seværdig film i. Der bliver produceret utroligt mange på årsplan, og det er oftest et par hurtige gys, en kedelig historie og en meget letfordøjelig omgang underholdning.

Men af og til sker det, at historien sidder lige i skabet og filmen rent faktisk er skabt til mere end blot et par jump scares - nylige eksempler det seneste årti er blandt andet Insidious, The Conjuring, Don't Breathe og Lights Out.

Nu er John Krasinski klar i instruktørstolen med sin første gyser - og du tænker sikkert, "Hvad laver ham duden fra The Office på gyserfronten?".

Men hvis du ser traileren herunder, så tyder det på, at han har nogle skills på gyserfronten. Handlingen fokuserer på en familie, som bor afsides på landet - et mystisk overnaturlig væsen chikanerer dem, og de er nødsaget til at være helt stille, da den tiltrækkes af de mindste lyde.

Filmen hedder A Quiet Place og får premiere til april 2018.