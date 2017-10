Glem Virtual Reality. Star Wars har lige sat gang i billetsalget til Hyper Reality experience!

Annonceringen af Star Wars: Secrets of the Void, kommer blot dagen efter frigivelsen af den nye Star Wars-trailer , og skal vi ikke bare gætte på at Disney sørger for at ride hypebølgen frem til jul - endnu en gang.





I Secrets of the Void, rejser gamerne til lavaplaneten Mustafar, med en missiom om at skaffe Imperialistiske efterretninger, der er livsvigtige for oprørets overlevelse. K-2S0 fra sidste års Rogue One spiller en vigtig rolle, og gamerne selv er forklædt som Storm Troopers.

Void-spillet kan for nuværende kun opleves i Disney Springs Orland og Downtown Disney Anaheim - forsalget er startet på TheVoid.com. Billetter koster 30 dollar per mand, så det er kun flybilletten derover du skal spare op til.