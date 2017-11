Ozzy Osbourne giver sit bud på verdens bedste tømmermændskur

Du har sikkert oplevet din del af forfærdelige tømmermænd - alt fra sprøjtelakering af kummen til fosterstilling i flere timer. Men mon man nogensinde har haft så slemme tømmermænd, som en mand som eksempelvis Ozzy Osbourne?

Taget i betragtning af hans indtag af sjove sager i løbet af sin karriere, så et det nok et rungende nej.

Så hvad gør sådan en showman så, når han har haft lidt for vild en nat og skal hurtigt i gang dagen efter?

Det har han svaret på i sin klumme i The Times, som hedder "Dr." Ozzy Osbourne.

Her bliver han spurgt, hvilken alkohol, der giver mindst slemme tømmermænd - her vælger han så i stedet at svare følgende:

You’re asking the wrong question. Trying to cure your hangover while you’re still drinking ain’t gonna have a happy ending, no matter what kind of booze you avoid. Alcohol is alcohol. If you drink enough of it, nothing on the planet can save you.

And after the third glass, any rule you’ve made for yourself is gonna go straight out of the window. What you should be asking me is how to treat the hangover.

Han har derfor udviklet en ond tømmermændskur, der virker for ham hver gang - og den er vanvittig:





4 teskefulde brandy

4 teskefulde portvin

en slant mælk

et par æggeblommer

Et nip muskatnød (Hvis han var i festhumør)





Så skal det ellers bare hældes i svælget - men det har en lille hage:

The way it works is very clever: it gets you instantly blasted again, so you don’t feel a thing. The only drawback is that, unless you keep drinking, the hangover that eventually catches up with you is about a thousand times worse than it would have otherwise been.

Så lappeløsningen, der fungerer for en type, der kun sover af nødvendighed og ellers bare skal hurtigt op i omdrejninger igen!