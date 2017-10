Rick sælger ud i genialt klip fra Rick & Morty

Mens folk lige er ved at komme sig over Szechuan-fasen i sæson 3, så er Rick og co. klar til at prøve kræfter med at få kapital ind til den kommende sæson.

Et af tiltagene er, at de de har lavet en video i samarbejde med Old Spice, hvor Rick går ind på Mortys værelse om natten med et par levende deodoranter - og så slår de en elsket karakter ihjel helt skjult i baggrunden. Nemlig Butter-bot, som Rick designede i sæson 1 til at bringe smørret over bordet.

Mens Rick genialt står og tæller stakken med sedler, siger Morty i baggrunden:

“Come on Rick! It’s three in the morning! Why do you keep selling us out?”

Genialt!