5 ting vi kan lære af den første trailer til Avengers: Infinity War

Hvor er de andre Infinity Stones?

Space Stone/Tesseract: Dette er stenen der giver juice til Tesseracten, der først blev introduceret i Captain America 1, for derefter at blive brugt af Loke i The Avengers, til senest at være blevet stjålet af Loke endnu en gang, i Thor Ragnarok.

Evne: Interdimensionel rumrejse

Reality Stone/Aether: Virkelighedstenen ser vi først i Thor: The Dark World, hvor skurken Malekith, vil bruge den til at gøre universet mørkt igen. I slutningen af filmen, bliver stenen leveret til Benicio Del Toro’s “The Collector” - Der siger “One down, five to go”.

Evne: Changing matter in to dark matter

Power Stone: Denne sten ser vi i Guardians of the Galaxy, hvor den bliver opdaget af Star-Lord, og senere er udgangspunktet for filmens lykkelige slutning. Stenen afleveres til Nova Korpset på planeten Xandar, men i traileren til Infinity War, sidder den allerede i Thanos’ handske.

Evne: Energi nok til at ødelægge hele planeter.

Mind Stone: Den her lille størrelse, er først at finde i scepteret som Loki har fået af Thanos i The Avengers. Det er blandt andet det der bruges til midlertidigt at hjernevaske Hawkeye. I begyndelsen af The Avengers: Age of Ultron, bruger Tony Stark stenen fra scepteret, til at give liv til Vision. I den nye trailer, ser vi at nogen forsøger at hive stenen ud af Visions pande.

Evne: Mind control.

Time Stone: Tidsstenen er placeret i Doctor Stanges halskæde “The Eye of Agamotto”, og det giver ham mulighed, for at manipulere tiden.

Evne: Tidsrejse