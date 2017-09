'Anden' klar med en opfølger til Terkel i Knibe - denne dato udkommer den

Det er med ro i stemmen og med et smil på læben, at jeg kan fortælle dig, at Steward Stardust inden alt for længe vender tilbage med anekdoter om livet. Med andre ord: Dit omtumlede voksenliv skal nok komme på rette køl igen.

Sidste år bragte Anders Matthesen mange af sine elskede karakterer tilbage i live. Det skete i form af en børnebog ved navn Ternet Ninja, hvor Terkels fætter, Aske, har hovedrollen. Bogen blev med sine 20.000 solgte eksemplarer en så stor succes, at den nu skal filmatiseres.

Men du kommer til at vente lidt endnu. For Ternet Ninja får efter planen først biografpremiere den 25. december 2018.

- Det er så optur at arbejde med animationsfilm igen. Jeg har en hånd i hver eneste gryde og en finger med i alle detaljer. Vi er i fuld gang med storyboard, og om natten sidder jeg og laver nye sange til filmen, udtaler Anders Matthesen i en pressemeddelelse ifølge mx.dk

Ternet Ninjas univers foregår i den selv samme kommune som Terkel i Knibe. En kommune, der er nært beslægtet med Andens egen barndomsby, Albertslund.

Den velkendte tone fra den sammentømrede kommune er dog ikke det eneste, som du vil kunne genkende. For måske finder du også et par velklingende navne (hint: ’Fede-Dorit')

Sæt kryds i kalenderen, og sid klar ved billetlugen, når billetterne blive tilgængelige. Det gør vi!