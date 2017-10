Chris Hemsworth spiller hovedrollen i 12 Strong, filmen om soldaterne der jagtede Al Qaeda i dagene efter 9/11

12 STRONG er historien om et hold af USA's specialtropper, der indgik i jagten på Al Qaeda, i de hårde, hævngerrige dage efter terrorangrebene den 11. september 2001.

Holdet bliver sendt til Afghanistan, hvor de er nødt til at overtale den nordlige alliance, om at indgå i samarbejdet om at bekrige deres fælles fjende. Filmen er baseret på bestselleren "Horse Soldiers", og ud over Hemsworth, besættes rollelisten af Michael Peña, Navid Negahban m.fl.

Filmen instrueres af danske Nicolai Fuglsig, der tidligere har slået sine folder som populær reklamefilms-instruktør.