Den grønne kode i starten af The Matrix er i virkeligheden en opskrift på sushi

The Matrix var en af årets helt store sci-fi-overraskelser i 1999, hvor Wachowski-duoen leverede en hyper-moderne og underholdende fortælling om Neo og co.

Siden da har duoen haft svært ved at finde frem til den gyldne mellemvej, da flere af deres nyere film såsom Cloud Atlas og Jupiter Ascending ikke ligefrem bragte store klapsalver i biografmørket.

En af de mere ikoniske scener i The Matrix er den famøse 'kodede' intro, hvor man ser en regn af - ved første øjekast - uforståelige kombinationer af japanske tegn. Men! hvis man lige pauser et par gange og kender det japanske alfabet, så vil man finde ud af, at koderne ikke er så farlige, som de giver udtryk for.

Koderne er nemlig forskellige uddrag fra en japansk kogebog, som produktionsdesigneren Simon Whiteley har fundet via sin japanske kone.

Så de faretruende hacker-koder i begyndelsen er i virkeligheden en fin lille guide til at lave noget hjemmelavet sushi!