Du kan godt begynde at glæde dig: 'IT 2' har fået premieredato

Siden IT fik premiere tidligere i september, har den været en enorm succes. Genindspilningen af Stephen Kings fantastiske roman It med Bill Skarsgård i hovedrollen som Pennywise har ifølge IMDB indtjent over 370 millioner dollars på verdensplan og er dermed blevet den bedst sælgende gyserfilm – nogensinde.

Derfor har det også været noget overraskende, at Warner Bros. har været så længe med at melde ud om, hvornår fans kunne forvente at få film nummer to at se. Men nu kan du altså godt sætte et stort, rødt kryds i din kalender. Det er nemlig blevet offentliggjort, at den kommende film får premiere den 5. september 2019 i de danske biografer, hvor den vil blive vist både i almindelige biografer og i IMAX.

Manuskriptforfatteren Gary Dauberman forventes at vende tilbage til toeren, og det forventes også, at Andy Muschietti, der instruerede den seneste It-film, vender tilbage. Det er dog endnu ikke bekræftet.

Du vil blandt andet kunne se frem til en række nye medvirkende, da kapitel to foregår i nutiden, men bare rolig, børnene fra den første vil helt sikkert også medvirke i den kommende film.

Bill Skarsgård har desuden også bekræftet, at han igen skal spille Pennywise. Denne gang bliver det med mulighed for at dykke endnu dybere ned i klovnens historie. Som er mørk. Meget mørk.

Vi glæder os!

