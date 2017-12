Fuldlængde trailer til Death Stranding viser glimt af den animerede Norman Reedus

Indtil nu er det begrænset hvor meget, vi egentlig har set fra det længe ventede spil Death Stranding.

Spillet, der bliver lavet i et samarbejde mellem den legendariske Metal Gear Solid skaber Hideo Kojima og filmskaber Guillermo Del Toro, fik i weekenden en længere introduktion under Game Awards.

Den otte minutter lange game trailer viser et hold der jages af usynlige monstre. Det er nu et år siden at Kojima introducerede den første surrealistiske trailer for Death Stranding, der ud over Norman Reedus, også gør brug af danske Mads Mikkelsen.