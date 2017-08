I et nyt interview kunne danske Nikolaj Coster-Waldau dele to afsløringer om den kommende sæson: En omtrentlig premieredato og en kæmpe spoiler.

Kender kun handlingen en sæson frem

Nikolaj Coster-Waldau, der spiller Jamie Lannister i Game of Throne, blev af websitet Collider spurgt om, hvor meget stjernerne egentlig vidste om handlingen i kommende episoder. Til det svarede han, at mens han kendte handlingen tre sæsoner frem, da serien startede, så var det meget mere begrænset nu.

Ifølge Coster-Waldau får skuespillerne en hel sæsons manuskripter nogle måneder før filmningen starter – således kunne han fortælle, at han regner med, snart at få manuskripter til sæson 8, der skal begynde optagelser i oktober.

Sandsynlig premiere til næste sommer

Tidligere har der været rygter om, at ottende og sidste sæson af den populære serie først ville få premiere i 2019, men da det typisk tager fem måneder at filme en sæson og så yderligere fem at klippe, lave special effects og klargøre, så burde sæson 8 få premieren i sommeren 2018. Med mindre HBO vælger at bruge længere tid eller holde den tilbage.

Jamie overlever (nok)

En anden afledt afsløring er, at Jamie Lannister overlever denne sæson – noget der nok ikke overrasker fans af serien, da Coster-Waldaus Jamie er en af de mest populære – og vigtige – personer i spillet om Jerntronen. Vi forventer han er med til det sidste.

Game of Thrones har for længst overhalet bøgerne, serien er baseret på, så ingen udover de to showrunnere David Benioff og D.B. Weiss ved, hvad der kommer til at ske.

Kun ét afsnit tilbage

I mangel på konkret information om den kommende sæson får du her en trailer til sidste episode i denne sæson, som får premiere på mandag – en trailer der heller ikke afslører noget.