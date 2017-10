Game of Thrones sæson 8 udskudt: 'Jon og Ygritte'-bryllup skal fejres først

Under optagelserne af sæson 2 af Game of Thrones faldt Kit Harington og Rose Leslie for hinanden. Deres indbyrdes kemi udsprang af deres on-screen forhold mellem karaktererne Jon Snow og Ygritte.

For kort tid siden gik Harington på knæ, og brylluppet er på trapperne. Det betyder dog, at produktionen af Game of Thrones sæson 8 bliver sat på pause i noget tid.

Det skyldes, at Harington og Leslie vil have både cast og crew med til brylluppet. Det skal åbenbart fejres på ægte Westeros-manér?

Vi kan godt onde dem et par dage til at feste igennem, nu hvor vi alligevel skal vente til 2019 med at se finalesæsonen.

Tillykke til dem!