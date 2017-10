Guide til månedens biograffilm i november

Qeda

Et spændende filmprojekt fra den danske lejr, hvor man kigger nærmere på en katastroferamt år 2095 - en periode, hvor klimaet erf bukket under for menneskets misbrug. Handlingen går derefter ud på, at en efterretningschef sendes tilbage i tiden for at udnytte vigtig viden, som kan stoppe katastrofen, før det er for sent. Spændende sci-fi-koncept, som man ikke så tit ser fra Danmark!

Premiere: 16. november