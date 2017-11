Ben Affleck teasede for snart over et år siden, at vi ville få Deathstroke at se i DC Comics' filmiske univers - og hvis man har fulgt godt med i slutningen af Justice League, så fik man en lille teaser på det.





Men nu har skuespilleren bag den nye Deathstroke, Joe Manganiello, selv offentliggjort det første officielle billede af superskurken - og det er absolut det bedste look, Deathstroke har haft so far på det filmiske og seriemæssige niveau.

Se opslaget herunder. Der er indtil videre ikke nogen officiel lanceringsdato af Deathstrokes solofilm, men der går stadig rygter om, at han dukker op på The Batman, som stadig er under pre-production.

Men vi glæder os uanset ventetiden!