Khaleesi og Khal Drogo genforenes i London

Parret mødtes i London, da Jason var rundt for at promovere den nye Justice League film.

When life is so good that your sun and stars is in your city...you lose your eyes and gain 5 grins 😁 (and gins) where until now they'd only been one... (*grins- there's always more gins) 🍸 @prideofgypsies YOU ALWAYS MOTHER OF DRAGONS MAIN MAN 😍🐲#lookoutjonsnowdrogosgotyournumber #happinessishere#hawaiianhakahunkoffunshutsdownlondon 💪🏻🥂🏆

Et af disse hashtags har et klart budskab, når Emilia skriver: 'Look out Jon Snow, Drogo's got your number'.

Mon Kit Harington fanger budskabet?