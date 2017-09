'Logan Lucky' er humoristisk bankrøveri med plads til overraskelser

En ret genial plan

Helt så let er det dog ikke at vende familiens uheld. Og med Jimmys plan kræver det da også en seriøs viden om underjordiske rør, hvor der løbende flyver rigtig mange penge Igennem fra speedwaybanen til en central bankboks under jorden. Jimmy beslutter sig for at røve bankboksen under et NASCAR-racerløb.

Ikke en helt dårlig idé. Men for at få planen til at fungere får han hjælp fra sine søskende, bombeeksperten Joe Bang (en Daniel Craig on fire) og hans to mindre begavede brødre Sam (Brian Gleeson) og Fish Bang (Jack Quaid).

Det eneste problem er, at Joe sidder i fængsel for et andet røveri. Derfor må drengene finde på en måde at få Joe ud af fængslet og få ham tilbage, uden at nogen opdager det. Det kan da ikke være så svært, vel?

Røveriet er underholdende – og planen er ret genial. Dog er der gjort plads til få overraskelser fra Soderberghs side, hvorfor man også sidder tilbage med et smil på læben, når filmen er slut.