Ryan Reynolds skal spille Pikachu i den nye Pokémon-liveactionfilm

Hvis du ligesom os blev lidt overrumplet af overskriften, så er der også god grund til det - det kan ikke helt kaperes, am i right?

Men ikke desto mindre er det rigtigt.

Ryan Reynolds skal spille den nye Pikachu - og vi vil se den nu!

Det hele startede nogle måneder tilbage, hvor det blev offentliggjort, at Pikachu ville få sin egen film 'Detective Pikachu'.

Sååe, Reynolds skal være Pikachu, som render rundt med en Sherlock Holmes-hat - jep, vi fatter det stadig ikke helt.

Filmen har nok indtil nu være lidt afskrevet som noget, man bare sprang over på nyhedsfronten, men med Reynolds på holdet er det pludselig en helt anden snak. Reynolds skal spille Pikachu i samme omfang som Andy Serkis som Gollum eller Caesar.

Derudover skal han selvfølgelig også lægge stemme til - det bliver episk!

Hold øje med siden løbende - vi sørger for at have flere detaljer klar, når de bliver annonceret!