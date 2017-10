Thor: Ragnarok er en gudefilm

5/6





Family Business

På sit dødsleje afslører Odin (Anthony Hopkins) at Thor (Chris Hemsworth) og Loki (Tom Hiddleston) har en søster ved navn Hela (Cate Blanchett). Hun er dødens gudinde og har været gemt væk i alle disse år, fordi hun er til fare for Asgård, da hun er langt mere magtfuld end sine brødre og kun er ude på at skabe død og ødelæggelse, men nu da Odin er død, er hun tilbage, så Thor og Loki må kæmpe mod hende, for at undgå et ragnarok i Asgård.