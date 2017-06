'Transformers: The Last Knight' er kanonkedelig

Det bliver for kedeligt

Det ville være synd at kalde filmens historie for avanceret, men det er utvivlsomt det, man er gået efter at ramme. Resultatet er dog helt igennem forvirrende. Og når man overhører sin amerikanske sidemakker sige, at den giver rigtig god mening, når man har set den for anden gang, så har jeg simpelthen bare lyst til at give op. Det kan godt være, at man hverken skal hate på overdreven brug af eksplosioner og shaky-cam, men man må godt blive sur, når filmen er så latterlig, at den først giver mening efter et par gange. Altså mening på en sådan måde, at jeg allerede nu ser frem til den Honest Trailer, der nok lander på YouTube om et par måneder.

Men det problem er kun et problem, hvis du rent faktisk interesserer dig for måden, historien er skrevet på. Og det behøver du egentlig overhovedet ikke at gå op i. Visuelt bliver man nemlig båret gennem hele filmen, og Mark Wahlberg er ganske enkelt altid en vinder. Han er sådan en slags skuespiller, der på en eller anden måde altid overrasker i form af, at han jo ikke er helt dårlig. Dramaet er på plads, og hans komik lige så. Alligevel er de resterende komiske indspark en anelse ligegyldige og føles til tider forcerede. Til gengæld er mytologidelen mere end interessant, og det gør faktisk filmen det hele værd. Eller i hvert fald næsten da.

Man forlader på ingen måde biografen i ekstase. Jeg kan godt forstå, at nogen er i stand til at lade sig rive med på den ultimative actionoplevelse, men jeg har altså set det her show mindst hundrede gange før og synes faktisk, det er ved at blive ret kedeligt. Det er jo ikke pænt at kalde det for noget lort, men nogle gange må man simpelthen kalde en spade for en spade.

Og hvis du skulle gøre dig de mindste forhåbninger om, at franchisen officielt er forbi med Michael Bay ude af billedet, så tager du grueligt fejl. Et Bumblebee-spin-off instrueret af Travis Knight udkommer næste år efterfulgt af en sjette Transformers-film med udgivelsesdato i løbet af 2019. For det mangler vi da.

