Ernæringseksperter forklarer, hvorfor to burgere nogle gange er sundere end én

Er det ikke fedt at få at vide, at du bør spise en burger mere?

Sådan har ernæringsekspert Emily Field i hvert fald udlagt det, da hun mener, at måltider handler om at tænke på, hvordan din krop har det på længere sigt.

"A burger and a portion of fries (or chips) contain roughly the same amount of calories, generally speaking – a McDonald’s double cheeseburger is 445 calories and a large fries from the same restaurant contains 444, while at Burger King the same items contain 430 and 400 respectively."

Argumentet går på, at du bør overveje, hvorvidt de lækre, sprøde fritter er det værd - burgeren indeholder flere næringstoffer i det lange løb, så hvorfor ikke nappe to burgere istedet for en burger-menu?

Ved at vælge to burgere kan du opnå en større balance i dit blodsukker frem for at få tomme kalorier ved friturestegte fritter.

Så hvorfor ikke bestille en burger med sides af en ekstra burger?