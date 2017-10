Vi tager hatten af for Kevin Freshwater, som gennem sin ret populære Instagram-konto har taget kampen op med alt for mange opstillede madbilleder på Instagram.

Det er lidt generende, at man er ude med andre, og det eneste de bruger tiden på, er at sidde med deres smartphones. Well, no more!

Se med herunder og få en guide til, hvordan du spolerer folks virtuelle madkartotek: