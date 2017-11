Opgrader de kedelige julesokker til noget med Star Wars

Der er en ny Star Wars film på vej og det er snart jul.

Her kan du slå to fluer med et smæk, og dyrke din kærlighed for Star Wars, sammen med det der evige juleønske, om nye sokker.

Stance har nemlig lanceret en kæmpe kollektion af Star Wars strømper, der spænder over alt fra den klassiske trilogi, til den igangværende. Der er blevet frigivet et væld af forskellige designs, men for den super dedikerede, kan det hele samles i et collectors edition gavesæt, med hele 12 par. Det koster 2300 kroner!

Hvis ikke man føler for at gå all in, er der også en række mindre bokse, der blandt andet byder på droider og sidekicks. Og bare for, at det hele ikke skal handle om sokker, er der også blevet lanceret en sending "athletic tights", altså underbukser - også med Star Wars print.