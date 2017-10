Kan en Land Rover trække et 110 ton tungt road train? Se forsøget her i videoen

Der sidder nogle kreative folk i PR-afdelingen hos Land Rover, som er eksperter i at vise bilernes evner, og her i videoen får du deres seneste påhit, for her kan du se en Land Rover trække 110 ton tungt road train så let som ingenting. Så kan den nok også klare en godt læsset trailer. Der er tale om en standard Land Rover Discovery med en 3-liters V6 dieselmotor med 258 hestekræfter, og stuntet er selvfølgelig udført i Australien, hvor de massive road trains dominerer i outbacken. Da Land Rover kontaktede vognmanden John Bilato fra G&S Transport, troede han ikke på, at den kunne trække lastbilen, men han blev altså positivt overrasket. Det er dæleme også godt klaret.

Leveret af Mandesager