Ken Blocks Gymkhana 10 er på vej: Det skal være det største og det bedste.

Ken Block og resten af Hoonigan holdet har netop annonceret GymkhanaTEN, 10. omgang af den benzinpumpende og virale gymkhana-serie.





Block lover at tage tingene til et helt nyt niveau i nummer 10, og det sker blandt andet med fem forskellige 4-hjulstrukne Ford racere, to af dem, har Ken aldrig kørt før.

For at gøre det endnu vildere, er videoen filmet på fem forskellige lokationer rundt omkring i verden, OG som om det ikke skulle være nok: Der er også blevet annonceret en opfølgende Amazon serie, med navnet The Gymkhana Files.

Der burde altså være rigeligt at se frem til, når den endelige GymkhanaTEN lander, inden alt for længe.