Lotus Elise Cup 260: Den ultimative Lotus til offentlig kørsel?

Lotus Elise har over 20 år på bagenden, og alligevel lykkedes det den engelske fabrikant, at blive ved med at forbedre og optimere på bilen. I den ånd har de nu sendt en ny gadevenlig bil på vejen, med masser af inspiration fra deres racing-modeller.





Lotus Elise Cup 260 er en ret unik produktion, der kun kommer til at bestå af 30 eksemplarer. Der er så mange kulfiber-komponenter, at bilen har en tørvægt på bare 862 kilo! Det giver en gadevenlig mini-roadster, der tager fra 0 til 100 på 3.8 sekunder.