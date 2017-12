McLaren Senna: Den vildeste gadelovlige McLaren til dato

Britiske McLaren har netop præsenteret den spirituelle efterfølger til McLaren F1.

Den nye vogn er opkaldt efter F1-køreren Ayrton Senna, med navnet McLaren Senna.

Bilen er et toptunet bæst, der med en vægt på 1198 kilo, byder på en power-to-weight ratio på 668hk/ton. Det er nemlig en 4.0 liters V8 motor med twin-turbo, der skyder 800 hestekræfter igennem maskineriet.





McLaren er klar med deres meste ekstreme gadelovlige McLaren nogensinde.

McLaren Senna er den spirituelle overtager til McLaren F1, og den er opkaldt efter den legendariske F1-kører Ayrton Senna. Den vejer kun 1198 kilo, og med den kraftigste 4.0 liters McLaren V8 motor til dato, skyder den 800 heste ud, med hjælp fra dobbelt op på turboladere. Det giver en power-to-weight ratio på 668 hestekræfter/ton!

Designet er ret unikt, og det kommer blandt andet til syne i "lambo-dørene" der har gennemsigtige glaspaneler, med fuldt udsyn til gaspedalen. Nogen vil kalde det underligt, vi vælger at kalde det excentrisk.

Prisen lyder på 750.000 britiske pund, så hvis du skal have den på plader i Danmark, bliver det en voldsom dyr omgang. For ikke at nævne, at bilen kun bliver produceret i 500 eksemplarer.