Se videoen: Tosset motorcykel blæser fra 0-100 km/t på et halvt sekund med sin mærkelige motor

Det kan da godt være, at elbiler banker benzinbilerne i acceleration, men der er åbenbart ingenting der slår vand, for i videoen ovenover kan du se med, når en tosset vand-motorcykel går fra 0-100 km/t på et halvt sekund. Okay, helt præcist 0,55 sekund. Den trehjulede motorcykel er bygget af gokart-dele, hvor motoren er udskiftet med en vandtank under tryk, og når køreren François Gissy så åbner for ventilen, går det altså stærkt. Den rammer faktisk 261 km/t på toppen. Så kan det godt være, at tanken ikke rækker til at køre særligt langt, men den gør det til gengæld i et rasende tempo.

