Se videoen: Uhyggeligt Isle of Man øjeblik viser hvorfor det er så skræmmende farligt

Det årlige motorcykelløb Isle of Man TT er kun for de hårdeste drenge, og man kan spørge sig selv om, hvorfor de kører rundt på øen med så høje hastigheder, når dødsraten er så skræmmende høj. Svaret er nok, at de adrenalin-hungrende mænd simpelthen bare ikke kan lade være. Og hvis du trænger til at blive mindet om farligheden ved at køre Isle of Man TT, viser James “Dynamite” Hillier det på uhyggelig vis i videoen ovenover, da hans Kawasaki Superbike lige tager en lufttur i en af de afsindigt hurtige kurver. Men han redder den. Det er sådan en oplevelse, der får dig helt op på tæerne.

Leveret af Mandesager.dk