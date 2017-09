Uber vil tilbage på gaden i Danmark - sådan vil de gøre

Det er ikke engang et halvt år siden at den amerikanske taxatjeneste Uber forlod Danmark og smækkede med døren i raseri over, at de skulle leve op til den nye taxalov. En lov, der blandt andet kræver taxameter og videoovervågning i bilerne.

Men nu melder Uber sig pludselig klar til at vende tilbage til Danmark og følge alle regler. Det sker i en klumme, som Politisk Direktør for Uber i Norden og Baltikum, Kåre Riis Nielsen, har skrevet i Politiken.

“Ubers møde med det danske marked var ikke optimal. I overgangen fra voksende global teknologivirksomhed til lokal aktør kom vi skævt ind på Danmark. Der var måske for meget San Francisco og for lidt Brønshøj i vores tilgang. Men indpakningen bør ikke dømme godt indhold ude. Og jeg vil gerne fastslå, at Uber ønsker at indrette sig efter dansk lovgivning,” skriver Kåre Riis Nielsen.

Uber kom oprindeligt til Danmark i 2014 og delte Danmark i to; nogle elskede kørselstjenesten, andre var inderligt imod.

Under alle omstændigheder blev selskabet anklaget for ulovlig taxakørsel og politianmeldt – og netop i dag skal fem tidligere Uber-chauffører på anklagebænken i Københavns Byret.

“Brugere af ny teknologi skal ikke frygte at gøre noget ulovligt, og virksomheder som Uber skal tilbyde teknologi på danske vilkår. Vi byder dialogen velkommen,” skriver Kåre Riis Nielsen videre.

Leveret af Inputmag.dk