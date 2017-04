10 ting hun ABSOLUT ikke gider høre i sengen

1: “Jamen, min eks kunne godt lide det!”

Ok, hør her: Vi ved godt, at du har haft en kæreste før os - og sikkert også en kæreste før hende. Vi ved også godt, at du ikke har lært alle dine sexmoves ved at læse M! eller ved at se videoer på nettet. Vi gider bare ikke høre om andre kvinder, du har dusket! Især ikke, når vi knalder. Heller ikke, hvis hun var en idiot, der gav dårlige blowjob. Just. Don't. Mention. The. Ex. Ever!



2: “Hvad er det, her lugter af?”

Selvom du lige har fortalt, at din hund åd en halv solsort og dine gummistøvler i morges, vil vi altid som det første være bange for, at det er os, der lugter - og ikke den kæmpe dej, hunden har lagt bag døren.