Bør du føle dig truet? Sådan er det at have sex med en mandlig sexdukke

Det er spørgsmålet, du sikkert aldrig har stillet dig selv; "Hvordan mon det føles for en kvinde at have sex med en sexdukke?"

Men selvom det måske ikke er det mest oplagte spørgsmål, så har VICE sendt en reporter ud for at prøve at have sex med en mandlig sexdukke.

Karley Sciortino, som reporteren hedder, prøver nemlig i en meget udfordrende video, hvordan det er at dyrke sex med en MEGET livagtig sexdukke.

- Det føles som at have sex med en rigtig person, men man har hele kontrollen selv. Noget man aldrig ville opleve med rigtig sex, fortæller Karley Sciortino i videoen.

Det bliver helt normalt

Dukken, som Karley Sciortino har kastet sin kærlighed over, er en 175 centimer høj velbygget mand, der er komplet med kønshår og en penis, der både kan optræde i hård og slap tilstand.

Og selvom det lyder som noget, der er taget direkte ud af Westworld, så er det noget, vi nok skal til at vende os til i fremtiden. For sexdukker og robotter bliver en del af vores seksuelle hverdag i fremtiden, har robotseksperten Dr. Rudy Barber for nylig fortalt på en stor robotkonference.

Her sagde hun, at vi inden for de næste 25 år vil finde det helt normalt at dyrke sex med robotter og dukker i stedet for at klare sagerne selv.

Altså kan du godt forberede dig på, at det for både mænd og kvinder snart vil være helt normalt at have et seksuelt forhold til plastik og gummi formet som mennesker.

Du kan se den lange og vilde video, hvor kvinden tester dukken, herunder. Behøver vi fortælle, at det nok ikke er noget, du skal se midt i arbejdstiden?