Danmarks frækkeste jobopslag: Nu kan du blive tester af S/M-udstyr

Kan du lide smæk og læder, når det går løs i soveværelset derhjemme?

Så er det her job, helt sikkert noget, du må se at få søgt i en vældig fart.

Sexlegetøjsvirksomheden Winkwink søger nemlig lige nu testere, der kan teste det sexlegetøj, der bliver brugt i toeren til Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker, der får premiere den 14. februar.

Leg med de hårdere former for legetøj er blevet mere populært siden bøgerne og den første film i rækken kom ud. Og nu kan du altså få lov til at prøve alt det frække legetøj, der bliver brugt i den kommende film.

- Da den første Fifty Shades of Grey film var i biografen var der mere end 400.000 solgte billetter, men der var jo mange, som aldrig fik lov til at prøve at teste de frække produkter af. Det vil vi gøre noget ved i år så vi søger derfor testere, som har lyst til at teste de bondage produkter man ser i filmen, siger indehaver af Winkwink, Kristoffer Hjerrild.